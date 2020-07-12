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İki cesede daha ulaşıldı, ölü sayısı 21’e yükseldi

Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve enkazı 106 metre derinlikte bulunan tekneden iki ceset daha çıkarıldı. 27 Haziran'da meydana gelen kazada ölü sayısı 21'e yükselmiş oldu.

Sozcu.com.tr
13:34 -
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İki cesede daha ulaşıldı, ölü sayısı 21’e yükseldi

27 Haziran’da Van Gölü’nde batan kaçak göçmen teknesinin enkazının bulunduğu bölgede ceset arama çalışmaları sürüyor. Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen ve içinde 60 kaçak göçmenin olduğu tahmin edilen teknedeki cesetler ROW cihazıyla çıkarılmaya devam ediliyor.

EN AZ 60 GÖÇMEN VAR

Şimdiye kadar kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 13 ceset su yüzeyinde bulunurken, altı ceset ise tekneden çıkarılmıştı. Bugün de devam eden çalışmalar sonucunda iki cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 21 oldu. (İHA)

 

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Van
Son güncelleme: 14:28 12.07.2020
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