İki eş katilinden birine ağırlaştırılmış müebbet, diğerine 10 yıl 10 ay hapis!

Yargı reformlarının yapıldığı, yeni infaz düzenlemesiyle 40 bin hükümlünün tahliye olmasının beklendiği şu günlerde eşinin ölümüne yol açan bir sanığın aldığı ceza akıllarda soru işareti bıraktı.

İstanbul’da yaşayan Erkan Dursun, diyaliz hastası eşi Esengül Dursun‘a ‘yorganları düzensiz yerleştirdiği’ gerekçesiyle yumruk attı. Hırsını alamayan psikopat koca, yere düşen kadını iki kez daha yumrukladı. 37 yaşındaki iki çocuk annesi kaldırıldığı hastanede can verdi.

“ÇOCUKLARINI ÖNE SÜRDÜ”

Hakim karşısına çıkan Erkan Dursun, “Bir anlık sinir ile darp ettiğim için pişmanım. Hastaneye yürüyerek gittiğimizde eşimin hiçbir şeyi yoktu. İki çocuğum var. Tutuklu olduğum için mağdur durumdalar. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Dursun’a ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama eylemi nedeniyle ölüme sebebiyet’ suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet, cezayı 10 yıl 10 aya düşürdü.

TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTIĞI BALDIZINI ÖLDÜRMÜŞ

Diğer olay ise Antalya’da meydana geldi. Özcan Işıldar, Kepez ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar‘ı yaşadıkları tartışması sonrası silahla başından vurdu. Bir gün sonra polisi arayan Işıldar, “Karımı öldürdüm, gidin evden alın” dedi. (DHA)

Olay sonrası kaçan ve Mersin’de yakalanan Özcan Işıldar’ın, 1991 yılında tecavüze yeltendiği baldızı Abiye Çetin‘i öldürüp hüküm giydiği, ‘kasten öldürme’ suçu dahil yedi suçtan arama kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Işıldar, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. (İHA-DHA)