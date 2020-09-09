İki farklı il, iki farklı kare…

Aydın Kuşadası ilçesinde 1500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacının hemen yanına yapılan villanın 5 yıllık yapı ruhsat süresinin dolduğu ortaya çıktı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) şikayeti üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, villayı sahibine yıktırdı.

YAPI RUHSATININ SÜRESİNİN DOLMASI

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 29. maddesine göre ruhsat tarihinden itibaren iki yıl içinde yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda, yapı da ruhsatsız hale gelir.

DÜŞÜNDÜREN YARIŞMA

Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olan ve 23'üncü kez düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması’nda birinciliği “Kokun Şehir Değiştirdiğinde” isimli bestesi ile Deniz Özçelik kazandı.

Hem besteci hem söz yazarı hem de şarkıcı kimliğiyle büyük bir başarıya imza atan Deniz Özçelik aynı zamanda En Başarılı Yorumcu ödülüne de layık görüldü.