Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İki farklı il, iki farklı kare…

Yurdun bir yanında duyarlı insanların varlığıyla 1500 yıllık bir zeytin ağacı kurtulurken, diğer yandaki duyarsızlık ve vurdumduymazlık ise insanların canını riske atıyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bin 500 yaşındaki zeytin ağacının hemen yanına yapılan villa 5 yıllık yapı ruhsat süresi dolunca doğa severlerin girişimiyle belediye tarafından yıktırıldı. Gaziantep'te ise Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak bir ödül töreni düzenlendi.

09:18 -
Haberler Gündem
İki farklı il, iki farklı kare…

Aydın Kuşadası ilçesinde 1500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacının hemen yanına yapılan villanın 5 yıllık yapı ruhsat süresinin dolduğu ortaya çıktı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) şikayeti üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, villayı sahibine yıktırdı.

FOTO: DHA / Kuşadası Belediyesi yetkilileri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42’nci maddesi doğrultusunda Belediye Meclis Encümeni’nin aldığı yıkım kararını villa sahibine bildirdi. Kararın bildirilmesinin ardından villa, dün sabah saatlerinde sahibi tarafından zabıta görevlilerinin gözetiminde yıkıldı.

YAPI RUHSATININ SÜRESİNİN DOLMASI

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 29. maddesine göre ruhsat tarihinden itibaren iki yıl içinde yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda, yapı da ruhsatsız hale gelir.

FOTO: DHA

DÜŞÜNDÜREN YARIŞMA

Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olan ve 23'üncü kez düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması’nda birinciliği “Kokun Şehir Değiştirdiğinde” isimli bestesi ile Deniz Özçelik kazandı.

FOTO: DHA / Deniz Özçelik, 23. kez düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması'nda “Kokun Şehir Değiştirdiğinde” isimli bestesi ile en iyi beste ödülünü kazanırken, en iyi yorumcu ödülüne de layık görüldü.

Hem besteci hem söz yazarı hem de şarkıcı kimliğiyle büyük bir başarıya imza atan Deniz Özçelik aynı zamanda En Başarılı Yorumcu ödülüne de layık görüldü.

Altın aydın Meclis söz Türkiye
Son güncelleme: 09:32 09.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more