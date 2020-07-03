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İki köye yıldırım düştü: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı!

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal ve Çamlıkale köyüne yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

23:52 -
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Alınan bilgilere göre, sağanak yağışın etkili olduğu Kadıcelal köyünde dağda gezen iki kardeş Yücel Kurt (23) ve İzzet Kurt'a (18) yıldırım çarptı. Ağır yaralanan iki kardeş Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kardeşlerden İzzet Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer kardeşin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Ağır yaralanan Yücel Kurt, Erzurum'daki hastaneye sevk edildi.

AYNI SAATLERDE 4 KİŞİYE DAHA YILDIRIM İSABET ETTİ

Öte yandan aynı saatlerde Çamlıkale köyünde açık alanda gezen 4 kişiye daha yıldırım isabet etti. Yıldırım çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İHA

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Son güncelleme: 23:59 03.07.2020
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