İki gencin kavgasına yakınları da dahil olunca 60 kişi birbirine girdi!

Andıl Caddesi’nde dün akşam meydana gelen olayda iki genç sebebi belli olmayan nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Kavganın ardından gençlerin yakınlarına haber vermesi üzerine olay büyüyerek bir anda mahalle kavgasına döndü. 60 kişinin birbirine girdiği kavgada, yumruklar tekmeler birbirine karıştı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Savaş alanına dönen mahalle kavgasına polis müdahalede bulunurken tarafları yatıştırmak kolay olmadı. Dakikalarca süren kavgada polis anonslar yaparken caddede trafik akışı durdu.Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

KAVGAYI FİLM GİBİ İZLEDİLER

Öte yandan kavgayı sokağa inerek film gibi çocukları ile birlikte sosyal mesafe kuralına uymadan izleyen vatandaşlar pes dedirtti. (İHA)