İki günde 173 adreste karantina başlatıldı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, yeni karantina kararları aldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mara, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Yeşilyurt, Yenimahalle, Varlık, Yavuz Selim, Yenisanayi, Yunus Emre Mahalleleriyle Doğanlı Köyünde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan yada temaslı olduğu belirlenen kişilerin bulunduğu 173 adreste karantina işlemi başlatıldı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Corona nedeniyle son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’deki toplam hasta sayısı 323 bin 14’e, toplam vefat sayısı da 8 bin 384’e yükseldi.

Paylaşılan son verilere göre bin 211 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 283 bin 868’e çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından dün (03.10.2020) paylaşılan tabloda ağır hasta sayısının bin 470 olduğu ifade edilirken hastalardaki zatürre oranın ise yüzde 6.4 olduğu belirtildi. İHA