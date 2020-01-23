İki günde bir market soyan gaspçı yakalandı

İlk gasp olayı Ümraniye Atakent Mahallesi’nde 10 Ocak’ta meydana geldi. Müşteri gibi giren ve yüzünün bir kısmını atkıyla örten gaspçı, bir meyve suyu aldıktan sonra ödeme yapmak için kasaya yöneldi. Kasiyerin kasayı açması üzerine ani bir hamle yaparak kasadan 200 lira alarak kaçtı. 2 gün sonra aynı yöntemle başka bir markete giren gaspçı, buradaki kasadan da 150 lira çaldı.

PARA YETMEYİNCE YÖNTEM DEĞİŞTİRDİ

14 Ocak günü yine Ümraniye’de bir markete giren aynı gaspçı, bu kez silah kullandı. Markette bulunan kasiyer kadının başına silah dayayan gaspçı, kasada bulunan 650 lirayı çaldıktan sonra kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, markette bulunan güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin 21 yaşındaki Adem A., olduğunu belirledi.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülerek sorguya alınan Adem A.’nın Ümraniye’ye bağlı Atakent Mahallesi’ndeki iki marketten de hırsızlık yaptığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Adem A. tutuklandı.