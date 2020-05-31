İki hastane daha hizmete girdi

İstanbul’da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla açıldı.

Toplam 125 bin metrekare alana kurulu hastanede 432’si yoğun bakım olmak üzere, gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek toplam 1008 yatak ve 16 ameliyathane yer alıyor. 45 günde yapımı tamamlanan hastaneye corona virüsü nedeniyle 78 yaşında vefat eden Prof. Dr. Murat Dilmener’in adı verildi. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Sağlık sisteminde baştan aşağı yenilenmeyi sağladık. Türkiye pandemi sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir durumadır. 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz.

TÜRKİYE’NİN HAK ETTİĞİ LAF DEĞİL ESER SİYASETİDİR

* Ecdadımıza layık bir hizmet ortaya koymaya çalıştık. Sağlığın medeniyet olduğunu bilen bir kültürün temsilcisi olarak hamdolsun belediye başkanlığımızdan bu yöne attığımız her adım, aldığımız her nefes için hamd ettik. Geçmişte yıllarımızın nasıl boş tartışmalar, darbeler ve ataletle geçirildiğini bu süreçte gördük.

* Türkiye’nin hak ettiği laf değil eser siyasetidir. Salgın döneminde yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin dünyanın tüm ülkeleriyle birlikte bize de olumsuz etkileri oldu. Ancak Türkiye bu tür zorlu dönemlere aşina ve şerbetli bir ülkedir.

HADIMKÖY’DE ATİNA’YA TEPKİ

Erdoğan, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin ardından Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi’nin açılışına katıldı.

Erdoğan burada özetle şu mesajları verdi:

* Önceki gün İstanbul'un fethinin yıldönümünün coşkusunu milletimizle beraber yaşadık. Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Bunlar inanın dört dörtlük cahil, cühela. Sorun bunlara bunlar fethin anlamını bilmezler. Fetih açmaktır.

* Fetih özellikle gönülleri kazanmaktır. Bunlar bunu bilmezler. İşte Fatih'in surlardan içeri girerken Rum bayanlarının ‘başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz’ demesi işte bunun bir neticesidir.

“YERLE YEKSAN EDİLMİŞTİR”

* Bakın şu anda Atina'da bizim bir tane camimiz yoktur hepsi yerle yeksan edilmiştir. Ama biz topraklarımızda böyle bir şey yapmadık. Türkiye'nin son 18 yılında her alanda olduğu gibi ecdadın mirasına sahip çıkma hususunda da devrim yaptık.

* Sadece ecdadımızın değil coğrafyamızın tüm mirasını korumaya aldık. Ayasofya dini bir husumetle yerle yeksan edilmek yerine daha da güzelleştirilerek fetih hakkı olarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur.

* Hükümete geldiğimizde sadece 460 eserin restore edildiğini gördük. Bir göreve geldikten sonra 5 bin 60 eseri restore ederek milletimizin ve kültürümüzün hizmetine sunduk.

HADIMKÖY HASTANESİ DE AÇILDI

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ise 23 dönüm arazi üzerine kurulu ve 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. 59’u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek. II. Abdülhamid döneminde yapılan tarihi bina Erdoğan’ın talimatıyla restore edilerek hizmete hazır hale getirildi.