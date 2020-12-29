İki İETT otobüsüne taşlı saldırı

Olay, TEM-Okmeydanı bağlantı yolu Nurtepe viyadüğü mevkiinde saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri İstanbul Havalimanı-Mecidiyeköy seferini yapan, seyir halindeki 2 İETT otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlendi.

Yol kenarından yapıldığı tespit edilen saldırıda atılan taşlar, peş peşe giden iki otobüsün de kapı camını kırarak içeri düştü.

İçinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüslerin sürücüleri, saldırının gerçekleştiği bölgeden uzaklaşarak 1 kilometre ileride araçları yol kenarına çekti.

Yapılan hasar tespitinin ardından otobüsler garaja çekildi. Polis, saldırganların tespit edilmesi için çalışmalara başladı. DHA