Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İki kadın saç saça baş başa kavga etti

Sakarya’da site içerisinde yaşayan iki kadının tartışması kavgaya dönüştü, vatandaşlar kavga eden iki kadını güçlükle ayırdı. Kadınların saç saça baş başa ettiği kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
19:40 -
Haberler Gündem

Edinilen bilgilere göre olay Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Mithatpaşa mahallesinde Ramazan Bayramı’nın son günü yaşandı. İddiaya göre, dışarı çıkma yasağında site içerisinde bisikletle dolaşan çocuğu, çevredeki bir kadın sert bir şekilde uyardı.

OĞLUNUN UYARILDIĞINI GÖRDÜ SİNİRLER GERİLDİ

Oğlunun uyarıldığını gören çocuğun annesi olay yerine gelerek kadınla sözlü bir şekilde tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışma sonrası iki kadın saç saça başa başa  kavgaya tutuştu.

İki kadının kavgasını vatandaşlar güçlükle ayırırken o anlar, bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İLGİLİ HABERAnna Vakili parkta kavga etti! Saçlarından tutup yere fırlattı...Anna Vakili parkta kavga etti! Saçlarından tutup yere fırlattı... İLGİLİ HABERRusya'da yolcu uçağında 'sosyal mesafe' kavgasıRusya'da yolcu uçağında 'sosyal mesafe' kavgası
aşk cep telefonu Kadın kavga Moskova Ramazan Rusya Sakarya uçak
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more