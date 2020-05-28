İki kadın saç saça baş başa kavga etti

Edinilen bilgilere göre olay Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Mithatpaşa mahallesinde Ramazan Bayramı’nın son günü yaşandı. İddiaya göre, dışarı çıkma yasağında site içerisinde bisikletle dolaşan çocuğu, çevredeki bir kadın sert bir şekilde uyardı.

OĞLUNUN UYARILDIĞINI GÖRDÜ SİNİRLER GERİLDİ

Oğlunun uyarıldığını gören çocuğun annesi olay yerine gelerek kadınla sözlü bir şekilde tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışma sonrası iki kadın saç saça başa başa kavgaya tutuştu.

İki kadının kavgasını vatandaşlar güçlükle ayırırken o anlar, bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İLGİLİ HABER Anna Vakili parkta kavga etti! Saçlarından tutup yere fırlattı...