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İki kardeş, aynı gün coronadan öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Sevinç Demirel (64) ve kardeşi Ahmet Öksel (62) aynı gün corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Abla ve kardeşi bugün toprağa verildi.

Güncellenme: 22:16, 02/12/2020
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İki kardeş, aynı gün coronadan öldü

Tokat’ın Niksar ilçesinde oturan 2 çocuk babası Ahmet Öksel, kasım ayının başlarında yaptırdığı corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası durumu ağırlaşınca Tokat Devlet Hastanesi pandemi bölümünde tedaviye alındı.

Öksel’in kısa süre sonra ilçeye bağlı Yarbaşı köyünde yaşayan ablası, 2 çocuk annesi Sevinç Demirel’in de corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.

Demirel de Erbaa Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaklaşık 1 aydır corona tedavisi gören Ahmet Öksel ve 17 gündür tedavi gören Sevinç Demirel dün hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Ahmet Öksel Niksar ilçe merkezinde, ablası Sevinç Demirel ise ilçeye bağlı Yarbaşı köyünde corona tedbirleri çerçevesinde toprağa verildi. DHA

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