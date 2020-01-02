Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İki katlı ev küle döndü! 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında küle dönerken, dumandan etkilenen Suriye uyruklu 3 kişi hastaneye kaldırıldı. 

23:03 -
Haberler Gündem
İki katlı ev küle döndü! 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Akşam saatlerinde Caminur Mahallesi 0802 Sokak’taki Suriye uyruklu 4 kişinin yaşadığı iki katlı evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerin sardığı evdeki 4 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi.

GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Ahşap ve taş yapıdan oluşan binayı saran yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen evde yaşayan 3 Suriyeli, tedavi için ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

İLGİLİ HABERSon Dakika... 13 katlı binada yangın paniği!Son Dakika... 13 katlı binada yangın paniği!

Evi tamamen küle çeviren yangının ardından soğutma çalışmasını da tamamlayan itfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. DHA

Ankara Mersin son dakika Suriye yangın
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more