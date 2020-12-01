İki kişi yaşlı kadını darbedip ellerini kelepçeleyerek evdeki altınları aldı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Hayıtlı Mahallesi'ndeki bir eve gelen iki kişi, o sırada bahçede bulunan 78 yaşındaki E.A.'yı bıçak zoru ile eve soktu.

YAŞLI KADINA KÂBUSU YAŞATTILAR

Yaşlı kadını darbederek evdeki altınların yerini öğrenen şüpheliler, altınları alıp yaşlı kadının ellerini kelepçeleyerek ağzını da bantladı. Şüpheliler evden kaçarken, bir süre sonra tesadüfen eve gelen komşuları E.A.’yı darbedilmiş halde yerde yatar vaziyette buldu.

E.A önce Milas Devlet Hastanesi'ne ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, kameralardan tespit ettiği iki gaspçıdan M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve kaçan N.E.’nin ise yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.