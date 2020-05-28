İki kişide corona tespit edildi! Mahallelere giriş ve çıkışlar kapatıldı

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı ve Ekecek mahallelerinde yapılan çalışmalarda, il dışı temaslı olduğu tespit edilen 2 kişide corona virüsü tespit edildi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Bunun üzerine jandarma ekipleri tarafından 2 mahalle, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı Gedikbaşı ve Ekecek Mahallerinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince 27.05.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek mahallelere giriş ve çıkışlar kapatılmıştır” denildi.

SESSİZLİK HÂKİM

Karantina uygulanan iki mahallede sessizlik yaşanıyor.

Karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları, sabah saatlerinden itibaren jandarma ekipleri tarafından zırhlı araçlarla kapatıldı. Jandarma, mahalleye gelen araçları geri gönderiyor. DHA