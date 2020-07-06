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İki kişinin katili öyle bir yerde yakalandı ki!

Muğla'da akılalmaz olay! Bodrum'da bir balık çiftliğinde çalışan iki kişiyi kafalarından silahla vurarak öldüren M.V.A., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün karşısındaki pastanede börek yerken yakalandı.

Sozcu.com.tr
12:49 -
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Olay, geçen cuma günü Göltürkbükü Mahallesi’ndeki bir balık çiftliğinde meydana geldi. M.V.A., Hamdi Ekim Serdaroğlu (26) ile Hasan Yanık’ı (39) silahla öldürerek kayıplara karıştı.

M.V.A.’nın bulunması için jandarma ekipleri Bodrum bölgesinde operasyon düzenlemiş, havadan ve karadan yapılan incelemelerle didik didik aramıştı. (FOTO: İHA)

Polis her yerde katil zanlısını ararken, M.V.A, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün karşısında börek yerken yakalandı. Zanlının tanınmamak için bıyıklarını kestiği ve yanında olayda kullandığı düşünülen silahla yakalandığı öğrenildi.

M.V.A.’nın cinayeti işlemeden önce bıyıklı olduğu, kayıplara karıştıktan sonra bıyıklarını kestiği ortaya çıktı. (FOTO: İHA)

İki kişiyi kasten öldürme suçundan gözaltına alınan zanlının yakalanma anları çevrede bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan M.V.A.’nın sorgusu devam ediyor. (İHA)

Balık bodrum Cuma Emniyet Muğla Polis
Son güncelleme: 13:01 06.07.2020
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