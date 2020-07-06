İki kişinin katili öyle bir yerde yakalandı ki!

Olay, geçen cuma günü Göltürkbükü Mahallesi’ndeki bir balık çiftliğinde meydana geldi. M.V.A., Hamdi Ekim Serdaroğlu (26) ile Hasan Yanık’ı (39) silahla öldürerek kayıplara karıştı.

Polis her yerde katil zanlısını ararken, M.V.A, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün karşısında börek yerken yakalandı. Zanlının tanınmamak için bıyıklarını kestiği ve yanında olayda kullandığı düşünülen silahla yakalandığı öğrenildi.

İki kişiyi kasten öldürme suçundan gözaltına alınan zanlının yakalanma anları çevrede bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan M.V.A.’nın sorgusu devam ediyor. (İHA)