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İki kişinin öldüğü kavganın dehşet anları ortaya çıktı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir iş yerinde çıkan iki kişinin ölümü, iki kişinin de yaralanması ile neticelenen silahlı kavga anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:06, 10/12/2020
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Olay, 8 Aralık Salı günü Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahipleri ile karşı grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada karşılıklı silahlar ateşlendi. Olay esnasında Enes Güney, Fatih Sunman, M.Y. ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Ağır yaralanan Enes Güney ve Fatih Sunman sevk edildikleri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Güney ve Sunman dün Hendek ilçesinde kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı. (İHA)

kavga Sakarya salı
Yayınlanma Tarihi:12:55,