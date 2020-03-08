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İki öğretmenden kahreden haber geldi!

Şanlıurfa’da otomobilin seyir halindeki çekicinin dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında öğretmenler Hatice Şimşek (28) ile Zümrüt Aslan (29) hayatını kaybetti, 2 arkadaşları da yaralandı.

17:49 -
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İki öğretmenden kahreden haber geldi!

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 63’üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'e gezmeye giden öğretmenlerin içinde bulunduğu Zümrüt Aslan'ın kullandığı 70 FP 384 plakalı otomobil önünde seyreden İbrahim Akbal yönetimindeki 11 AAC 194 plakalı çekicinin dorsesine arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hurdaya dönen araçtaki öğretmenlerden Hatice Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Zümrüt Aslan, Beyza Özayman ile Seda Günenç’i olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Zümrüt Aslan da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA

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