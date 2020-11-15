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İki polis memuru trafik kazasında şehit oldu

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki polis memuru şehit oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:24, 15/11/2020
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İki polis memuru trafik kazasında şehit oldu

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Boğazlıyan Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları Mahmut Atıcı ve Murat Dağhan, görev sonrası özel araçları ile ikametlerine seyir halinde iken meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

Mahmut Atıcı’nın (27) kullandığı otomobil, Boğazlıyan ilçesi Bahariye yolu TOKİ mevkiinde devrildi. Polis memuru Mahmut Atıcı olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Murat Dağhan (26) da kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (İHA)

Emniyet otomobil Polis şehit trafik Yozgat
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