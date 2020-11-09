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İki sağlık çalışanı daha coronadan hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Eczacı Odası üyesi Hüseyin İlhami Okatan ve Bolu Özel Çağsu Hastanesi'nde görevli muhasebeci Murat Yeni'nin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güncellenme: 20:39, 09/11/2020
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İki sağlık çalışanı daha coronadan hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), iki sağlık çalışanının daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan TTB, İstanbul Eczacı Odası üyesi Eczacı Hüseyin İlhami Okatan ve Bolu Özel Çağsu Hastanesi’nde muhasebe bölümünde çalışan Murat Yeni’nin Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybettiğini belirterek ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

TTB aynı gün içerisinde İstanbul Özel Halkalı Kent Hastanesi’nde çalışan Üroloji Uzmanı Dr. Mesut Cem İlkinı'in de Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybettiğini duyurmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:20:30,
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