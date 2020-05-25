İki sağlık çalışanında daha corona tespit edildi!

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görevli iki intörnün corona virüsü testi pozitif çıktığı açıklandı.

BÜYÜK TİTİZLİKLE İNCELENDİĞİ BELİRTİLDİ

Hastane başhekimliği tarafından yapılan açıklamada tüm koruma tedbirlerinin dünya standartlarına uygun olarak alındığı, herhangi bir koruyucu ekipman eksikliğinin bulunmadığını ancak bu vakaların ortaya çıkmasında sorunun nereden kaynaklandığının dikkatlice ve büyük bir titizlikle incelendiği belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise, konuyu değerlendirdiklerini duyurdu. DHA