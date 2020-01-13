İki tır çarpıştı, yol savaş alanına döndü!

Kaza, İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan İzmir'e giden Cuma Tufan idaresindeki TIR, aynı yönde seyreden Güzel Şimşek idaresindeki 64 FL 227 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR’lardan biri sağ şeritte kalırken, arkadan çarpan TIR ise sol şeritte bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sebebiyle D300 karayolu adeta savaş alanına döndü.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, TIR’ın parçaları ve dökülen mazotlar karayoluna saçıldı. Kapanan karayolunun İzmir istikametinde ekipler adeta seferber oldu.

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Hurdaya dönen TIR’dan dökülen mazotla kayganlaşan yolda başka bir kaza yaşanmaması için seferber olan karayolları ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerine Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de yardım etti.

Eline süpürge ile kürekleri alan polisler, karayolları ekiplerinin kumlama çalışması yaptığı yolda mazot dökülen bölümü temizledi. Kaza sebebiyle yaklaşık 2 saat trafik ara ara seyrederken, kazaya karışan TIR’ların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA