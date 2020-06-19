İki Türk’ün katline karar veren sözde IŞİD kadısı tutuklandı

Yakın tarihimizin en korkunç katliamlarından biriyle ilgili Gaziantep’te önemli bir gelişme yaşandı.

IŞİD Silahlı Terör Örgütünün sözde şer'i mahkemelerinde kadılık/savcılık görevini yürüten ve bu kapsamda Piyade Er S.T. ve F.Ş. isimli Türk vatandaşlarının şehit edilmeleri ile sonuçlanan infaz kararlarını veren Ebu Abdullah El Şami kod adlı J.A.R.A. isimli şüpheli Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalandı.

Sorgusu yapılan terörist, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.