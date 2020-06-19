Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İki Türk’ün katline karar veren sözde IŞİD kadısı tutuklandı

IŞİD terör örgütünün sözde şer'i kadısı olan ve örgüt tarafından kaçırılan Piyade Er S.T. ve F.Ş.'nin şehit edildiği infaz kararını veren Ebu Abdullah El Şami kod adlı J.A.R.A., Gaziantep'te yakalandı. J.A.R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sozcu.com.tr
00:15 -
Haberler Gündem
İki Türk’ün katline karar veren sözde IŞİD kadısı tutuklandı

Yakın tarihimizin en korkunç katliamlarından biriyle ilgili Gaziantep’te önemli bir gelişme yaşandı.

IŞİD Silahlı Terör Örgütünün sözde şer'i mahkemelerinde kadılık/savcılık görevini yürüten ve bu kapsamda Piyade Er S.T. ve F.Ş. isimli Türk vatandaşlarının şehit edilmeleri ile sonuçlanan infaz kararlarını veren Ebu Abdullah El Şami kod adlı J.A.R.A. isimli şüpheli Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalandı.

Sorgusu yapılan terörist, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İLGİLİ HABERKayseri'de IŞİD operasyonuKayseri'de IŞİD operasyonu
Gaziantep infaz IŞİD Kayseri operasyon şehit Terör terör örgütü terörist
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more