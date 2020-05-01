İki yıldır otelde yaşıyordu… Ölü bulundu!

Olay, dün gece İzmir’in Konak ilçesinde meydana geldi. Anafartalar Caddesi üzerindeki bir otelin müşterisi olan Fethi Şaşmaz’ın odasının kapısını çalan kat görevlisi uzun süre ses gelmeyince içeri girdi.

KAYITLARA ‘ŞÜPHELİ’ OLARAK GEÇTİ

Şaşmaz’ı hareketsiz halde bulunan görevli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hayatını kaybettiği belirlenen 56 yaşındaki adamın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçen Fethi Şaşmaz’ın emekli polis memuru olduğu, iki yıldır aynı otelde kaldığı öğrenildi. (İHA-DHA)