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İkinci adayın reddedildiği AKP kongresinde kavga çıktı

Isparta Işıkkent Spor Salonu’nda yapılan AKP Isparta İl Kongresi'nde divana sunulan ikinci aday Salim Nuri Güntaç’ın adaylığı kabul edilmeyince arbede çıktı. Kısa bir süre içinde büyüyen kavgayı polis güçlükle bastırabildi.

İsmail AKIN
Güncellenme: 12:20, 24/11/2020
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AKP Isparta İl Kongresi’nde divana sunulan ikinci aday listesi gerekçe gösterilmeksizin reddedilince salonda kavga çıktı.

Haftasonu AKP Isparta İl Kongresi’nde yaşanan kavgada çekilen görüntülerde, partililerin birbiriyle kavga ettiği görüldü. Kısa zamanda büyüyen olayları polisin müdahalesiyle güçlükle bastırabildi.  Isparta Işıkkent Spor Salonu'nda yapılan kongrede, konuşmaların tamamlanmasının ardından seçim için adaylık listelerinin divana sunuldu.  Genel merkezin adayı ve mevcut il başkanı Osman Zabun'a rakip olarak çıkan Salim Nuri Güntaç'ın başkanlığındaki rakip listenin divan başkanı Kasım Bostan tarafından kabul edilmemesi üzerinde salonda büyük bir gerginlik ve yer yer kavgalar yaşandı.

Kavga polisin müdahalesiyle güçlüklü bastırılabildi. Yaşanan kavganın ardından yapılan tek listeli seçimlerde Osman Zabun, kullanılan 445  oyun 387'sini alırken, 58 oy geçersiz sayıldı.

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Yayınlanma Tarihi:12:08,
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