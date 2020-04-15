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İkinci ‘corona’ partisi… 10 kişiye ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir villada parti yapan 2'si kadın 10 kişiye jandarma baskın düzenlendi. Partiye katılanlara 'sosyal mesafe kuralına uymadıkları' için toplam 31 bin 500 TL para cezası verildi.

12:43 -
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İkinci ‘corona’ partisi… 10 kişiye ceza

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi’nde devriye görevi yapan jandarma ekibi, saat 02.30 sıralarında bir villada parti yapıldığını fark etti.

Villaya baskın düzenleyen jandarma, içeride bulunan 2’si kadın 10 kişiye, Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan ‘sosyal mesafe kuralına uymadıkları’ gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da da bir villada parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay evlerinden çıkmama cezası verilmişti. (DHA)

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