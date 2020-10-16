İkinci donör de vazgeçti, lösemili Ahmet’in umutları yıkıldı

İzmir'de yaşayan Betül Köksal(34) ve otobüs şoförü eşi Selami Köksal'ın(34) hayatı çocukları 8 yaşındaki Ahmet Tevfik Köksal'a lösemi teşhisi konmasıyla değişti.

3 çocuk sahibi çiftin en küçük çocukları Ahmet Tevfik Köksal, geçtiğimiz Nisan ayında rahatsızlandı. Ateşi yükselen Ahmet'i ailesi Gaziemir'de bir devlet hastanesine götürdü.

CORONA ŞÜPHESİYLE GİTTİ, KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Ateşinin yükselmesi nedeniyle doktorlar corona virüsünden şüphelenip aileyi Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne yönlendirdi. Hastanede yapılan testlerde Ahmet Tevfik'e lösemi tanısı kondu.

Yaşadıklarını anlatan anne Betül Köksal, oğluna uygulanan kemoterapiye rağmen kanser hücrelerinin artış gösterdiğini dile getirerek, durumunun kritik seviyede ulaştığını ifade etti.

“BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ”

Acil servisten girdikleri hastanede 38 gün Ahmet Tevfik'in annesi Betül Köksal, süreci şu sözlerle anlattı:

* Pandeminin yeni başladığı dönemde Nisan ayında oğlum ateşlendi, ateşini düşüremedik. Gaziemir'de bir devlet hastaneye götürdük. Corona virüsünden şüphelendiler ve orada çocuklara corona testi yapmadıklarını söylediler.

* Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne yönlendirdiler, orada hastanede corona testi yaptılar. Gidip gelip sürekli kan alındı, durumdan şüphelendim. Çünkü kardeşimin çocuğu lösemi hastalığını geçirmişti ve nakil olup iyileşti.

* Doktor ‘dirayetli olacaksın' deyince başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Biz o gün geldiğimiz acilden bir daha çıkamadık. 38 gün Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde yattı, kemoterapi almaya başladı.

* Doktorlar Ahmet Tevfik'in tedaviye cevap vermediğini söyledi ve kanser hücrelerinin sürekli artış gösterdiğini öğrendim. Doktorlar yüzde 5'e, yüzde 10'a düşmesi gereken kanserli hücre oranının yüzde 70'e çıktığını anlattı.

* ‘Önünüzde 6 ayınız var, 6 ay içinde nakil olması gerekiyor' dendi. Yurt dışından gelen ilacı kullanmaya başladık, 4 ay onu kullandık. Ama o ilacın da sürekliliği yok, başka organlara da zarar veriyor. O yüzden bizim bu ay nakile girmemiz gerekiyordu.

DONÖRLER CORONA VİRÜS KORKUSUYLA VAZGEÇTİ

İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde aylardır donör bekleyen 8 yaşındaki Ahmet Tevfik'in hayalleri son anda ilik verecek donörün corona virüsü korkusuyla vazgeçmesiyle yıkıldı.

Birinci donörün vazgeçmesinin ardından doktorlar ikinci donörle iletişime geçti. İlik nakli için hazırlıkların başladığı sırada ikinci donör de corona virüsü korkusuyla vazgeçince minik Ahmet Tevfik ve ailesi ikinci kez yıkıldı.

Oğlunun 12 Ekim Pazartesi günü ilik nakli olmayı beklerken umutlarının yıkıldığını ifade eden anne Betül Köksal şunları söyledi:

* Bir ay önce kemoterapi almaya devam ederken donör bulundu ama ilk donör vazgeçti. Her şey hazırdı, ikinci donör ile irtibata geçildi. Pazartesi günü ilik nakli olacaktı, ama o da vazgeçti.

* Bu ikinci kez başımıza geldi. İkinci donörün yüzde 98 uyumu vardı. Ama ikinci donör 18 yaşındaymış, yaşı küçükmüş ve ailesi corona virüsünden dolayı izin vermiyormuş.

Allah aşkına her yer insan kaynıyor, hastanelere bir bakın. Restoranlar, alışveriş merkezleri her yer tıklım tıklım insan dolu. İğne atsan yere düşmüyor. Bu çocukların sağlığına gelince mi bu corona virüsünden korkuluyor.

“HER GÜN ÇOCUKLAR ÖLÜYOR''

Donör olmaktan vazgeçen kişiler nedeniyle her gün çocukların öldüğünü söyleyen anne gözyaşları içerisinde

“ Bir tane daha donör var ama onun işlemleri çok uzun sürecek. Benim çocuğumun o kadar vakti yok. Ahmet'in en son kemoterapisini 2 hafta önce aldık. Önümüzde sadece 2-3 haftamız var. Doktorlar ‘Allah'tan ümit kesilmez, ilaçlarla devam edeceğiz' diyorlar. Ama ben hastanede her gün görüyorum, gözümün önünde 2 hafta içinde kaç tane çocuk öldü. Biz yaşıyoruz bunları. Çocukların trombositleri düştüğü zaman en ufacık bir şeyde ölüm riskleri var.” dedi.

“ÇOCUĞUMUN HAYALLERİ YIKILDI”

Corona virüsü korkusunun donör olmak için bir engel olmadığını dile getirip donör olmaktan vazgeçenere seslenen anne Betül Köksal, “Donör olacağım diyerek hayata umut ışığıyla bakan çocuklarımıza umut olmayın. Yapmasınlar o zaman. Gidip donör olacağım diyerek imza atmasınlar ve o kanı vermesinler. Benim çocuğumun hayalleri yıkıldı. Bana oğlum ‘Anne nakilden çıkacaktım, parti yapacaktım, sınıf arkadaşlarımı çağırıp onlarla oynayacaktım' diyor. Umutları yıkılan oğlum şimdi günlerdir ağlıyor. Onun ve onun gibi lösemi tedavisi gören çocukların hayallerini yıkmaya kimsenin hakkı yok. Bu çocuk oyuncağı değil. Şimdi yeni bir donör bekliyoruz. Lütfen oğlumun yaşaması için destek olsunlar. Yoksa çocuğum gözlerimin önünde ölecek'' dedi.