İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı saat kaçta?

İslamın direği olarak kabul edilen namaz günde 5 vakit olarak kılınıyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ibadetlere ağırlık veren vatandaşlar İkindi namazı ne zaman merak ediyor. Peki İkindi namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

İL İL İKİNDİ NAMAZ VAKİTLERİ





İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

SÜNNETİN KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

İlk rekâtta ikindi namazının sünnetini kılmak için niyet edilir ve “Allahu Ekber” diyerek eller bağlanır. Subhaneke okunduktan sonra Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur.

Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

İKİNCİ REKAT

İkinci rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli ve Allâhumme Bârik duaları okunur.

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ÜÇÜNCÜ REKAT

Üçüncü rekâtta ayağa kalkılır ve eller bağlanır. Subhaneke duasının ardından Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

DÖRDÜNCÜ REKAT

Dördüncü rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbena duaları okunur. “Es selâmu aleyküm ve rahmetullah” diyerek önce sağ omuza, sonra sol omuza selam verilir.

İKİNDİ NAMAZI FARZININ KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

İlk rekâtta ikindi namazının farzını kılmak için niyet edilir ve “Allahu Ekber” diyerek eller bağlanır. Subhaneke okunduktan sonra Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

İKİNCİ REKAT

İkinci rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken sünnettekinden farklı olarak bu defa sadece Ettahiyyatu okunur.

ÜÇÜNCÜ REKAT

Üçüncü rekâtta ayağa kalkılır ve eller bağlanır. Besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.



DÖRDÜNCÜ REKAT

Dördüncü rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbena duaları okunur. “Es selâmu aleyküm ve rahmetullah” diyerek önce sağ omuza, sonra sol omuza selam verilir.

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

İkinci namazı 8 rekattan oluşmaktadır. 4 rekat sünnet ve rekat farz kılınır.