İkitelli-Ataköy metro hattında tünel kazısı tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin inşaatına 2016 yılında başlamasına karşın yavaş ilerleyen Ataköy-İkitelli Metro inşaatı, Temmuz 2019'da yeniden hızlanmaya başladı ve tünel kazısında önemli bir aşama kaydedildi. İnşaatın başladığı günden Haziran 2019'a kadar üçte ikisi tamamlanan tünel kazısında, kalan kısım bir yılda tamamlandı.

11 İSTASYONDAN OLUŞUYOR

11 istasyondan oluşan İkitelli-Ataköy Metro Hattı; mevcut (M3) Başakşehir-Olimpiyat–Kirazlı Metro Hattı’nın İkitelli Sanayi İstasyonu’ndan başlayarak TEM ve D-100 karayolunu bağlayan Basın Ekspres Bağlantı Yolu’na paralel bir koridor izleyerek, Ataköy İstasyonu’nda son buluyor.

RAYLI SİSTEM VE METROBÜSLE ENTEGRE

İkitelli-Ataköy arasını 23 dakikada alacak olan metro, saatte 72 bin yolcu taşıyabilecek. Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir ilçelerinden geçen proje, beş raylı sistem ve metrobüsle entegre olacak. Toplam beş ilçeden geçen projenin iki tüneli, yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı törende birleşecek.