İkitelli’de Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde yangın

Yangın, saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki iş yerlerine de sirayet etti.

Sanayi sitesinden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PAZAR GÜNÜ OLMASI FACİAYI ENGELLEDİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken sanayi sitesindeki bazı işyerleri hasar gördü.

Pazar günü olması nedeniyle sanayi sitesinin kapalı olduğu öğrenildi. DHA