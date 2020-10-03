‘İklim koşulları balı bitirdi, sahte bal patlaması olacak’

Ülke genelinde iklimsel koşullardan dolayı büyük miktarlarda arı kayıplarının yaşanması nedeniyle bal üretiminde yüzde 60-70 oranında düşüş bekleniyor.

40 yıllık bal üreticisi ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Aydın SÖZCÜ'ye açıklama yaptı.

Aydın, “En büyük sıkıntı Marmaris'te yaşanacak. Henüz arı ölümleri tam olarak başlamadı ama yüzde 60-70 ölüm gerçekleşecek ve sahte balda patlama olacak. Bal olmadığından da glikoz üreticilerine gün doğacak” dedi.

Aydın, bu seneki kadar sıcak olmadığını, her geçen gün arıların yaşamlarının güçleştiğini ve bunun üzerine bir de Marmaris Rallisi ile 68 noktadaki bal sıralarının iflas ettiğini belirterek, “Pandemi nedeniyle bal üretiminde Çin'i geçerek ilk sırayı aldık ama bizi bu kez de aşırı sıcaklar vurdu” dedi.

EN ÇOK PERİŞAN OLACAK YER MARMARİS



40 yıllık bal üreticiliği yapan ve Türkiye'de kovan koymadığı yer olmadığını söyleyen Hasan Hüseyin Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

*Tescilini yaptırdığımız, coğrafi işaretlediğimiz Marmaris Çam Balını dışarıdan alırsak kimse şaşırmasın. Muğla'da en kötü durumdaki yer bu sene çok sıcak geçen Marmaris.

*Datça sağlı sollu esen rüzgar nedeniyle kurtarıyor. Marmaris bu sene normallerin çok üzerinde sıcak geçti. Arılar perişan oldu. Sadece sahil kesiminde az da olsa rüzgar olduğu için çok az bal var.

*Bodrum sahilinde bal var ama Marmaris'te rakım 100 metreyi geçince bal yok. Aşırıcı sıcak bir taraftan, diğer taraftan da ralli bindi arıcının belini büktü, gidişat kötü.

*3 yıldan bu yana ralli rotası üzerindeki çok önemli 68 noktada ki bal sıra alanları bitti. Çamlar toprak ağaca döndü. Bal yemeyen arı bal yapamıyor. Kış aylarında çok sayıda arı ölür.

BAL YOK Kİ FİYATI TAVAN YAPSA NE OLUR?

Rallinin devamında yağmurun da yağmadığını ve çamların temizlenmediğini de sözlerine ekleyen Aydın, “Bu sene bütün etkenlerin birleşmesiyle yüzde 60-70 arı ölümü bekliyoruz. Şu an için biz üreticilere çeşitli makamlardan ‘Bal fiyatları tavan yaptı, bu sene çok kazanacaksınız' diyorlar. Olmayan bal tavan yapsa ne olur ki? Olmayan balı nasıl satacaksınız ki?” diye konuştu.