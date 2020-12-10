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İkna edilen 2 örgüt mensubu teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda ikna olan 2 örgüt mensubu teslim oldu.

Güncellenme: 09:30, 10/12/2020
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İkna edilen 2 örgüt mensubu teslim oldu

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılında Mersin ilinden katılım yapan 1, 2014 yılında Van ilinden katılım yapan 1 olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubunun 9 Aralık 2020 günü teslim olması sağlanmıştır.

Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi. (İHA) 

Mersin PKK Terör terör örgütü Van
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