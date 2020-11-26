Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İkna edilen beş terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan beş teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:20, 26/11/2020
Haberler Gündem
İkna edilen beş terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülmenin devam ettiğini belirten İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: İkna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irakta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 215’e yükseldi. (DHA)

İçişleri Bakanlığı PKK Suriye Terör terör örgütü terörist
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more