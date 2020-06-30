İkranur Tirsi olayında ne olmuştu? İkranur Tirsi bulundu mu?

Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye'yi üzen 7 yaşındaki İkranur Tirsi kaybolmuştu. Kayıp İkranur için ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı. İşte detaylar…

İKRANUR TİRSİ OLAYINA NE OLMUŞTU?

Giresun’un Bulancak ilçesinde, evinin yakınlarındaki bahçede arkadaşları ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkranur Tirsi bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya gidip geleceğini söyledi. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine arkadaşları ailesine haber verdi.

Küçük kızı bulmak için başta AFAD, AKUT ve Jandarma olmak üzere arama çalışması başlatıldı. Ancak henüz arama çalışmaları sonuçlanmadı.

Giresun Valiliği, kayıp ‘İkra Nur Tirsi’ ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ise “Toplam 74 hektarlık alan taranmış ancak bulgu ve emareye rastlanmamıştır. İkra Nur Tirsi’nin kaybolmasıyla ilgili her türlü ihtimal adli ve mülki mercilerce değerlendirilmekte olup arama çalışmaları gece boyunca da devam edecektir.” denildi.

Kayıp kızı annesi Nazlı Tirsi ise olay hakkında yaptığı açıklamada kızının ayağında pembe ayakkabı olduğunu söyledi. Olay sırasında yaşananları anlatan anne; “Ben ilçedeydim. Köye geldiğimde çocuğumu sordum bana ‘yan tarafta komşunun çocuğu ile oynuyor’ dediler. Sonra amcasına sordum ‘ben eve yolladım' dedi. Çocuğum ortalıkta yok. Her yerde aranıyor. En son üzerinde pembe ayakkabı ve taytı vardı. Görenler bize haber versin” dedi.