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‘İktidar yalancı çoban durumuna düşmemelidir’

DEVA Partisi, corona virüs salgınına ilişkin rapor hazırladı. DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Medeni Yılmaz, corona salgınına karşı verilerin gizlendiğini savundu.

Deniz AYHAN
06:00 -
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‘İktidar yalancı çoban durumuna düşmemelidir’

Siyasi iktidarın birinci ve en önemli sorumluluğunun halkı doğru bilgilendirmek olduğunu söyleyen Yılmaz, “Siyasi iktidar hangi gerekçe ile olursa olsun, ‘yalancı çoban' durumuna düşmemelidir. Gerçeklerin gizlenmesi, önce tehlikeli bir rahatlığı, sonrasında tedbirsizliği ve salgında artış riskini getiriyor” dedi.

Medeni Yılmaz

Test sayısının artırılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Corona virüs testleri kamu-özel her hastanede ücretsiz yapılmalıdır. Yayılmayı daha fazla artırmadan kontrolü sağlayacak tedbirlerin hızla alınması gereklidir” dedi.

Son güncelleme: 01:41 03.09.2020
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