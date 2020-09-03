İl il corona virüsü haritası: Bakan Koca vakaların hangi illerde yükseldiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı basın toplantısında corona virüsü vakalarının bazı illerde yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasına göre; Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da corona virüsü vakaları yükseldi.

ANKARA, İSTANBUL'U GEÇTİ

Bakan Koca'nın açıklamasına göre; Türkiye'de corona virüsü vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. Ankara'daki aktif vaka sayısı, İstanbul'un iki katını aşmış durumda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

* Bazı illerimizde bu durumun daha belirgin olduğunu görüyoruz. Bu Ankara için özellikle söylenebilecek durum. Kayseri, Konya gibi illerimizde artış olduğunu, Konya'nın biraz daha stabil hale geldiğini söyleyebiliriz.

* Ankara'da bunun daha belirgin olduğunu görüyoruz. Kontrol dışına çıktığını asla söyleyemeyiz. Arkadaşlarımız yoğun bir gayretle çaba sarf ediyorlar.

EGE, TRAKYA VE İSTANBUL'DA ARTIŞ YOK

Corona virüsü vakalarında en fazla artış olan bölgeler Orta Anadolu ve Güney Doğu Anadolu. Bakan Koca, Mardin, Şanlıurfa ve Batman gibi illerde artan vaka sayılarıyla birlikte hastane sıkıntısı yaşandığını ancak sorunun çözüldüğünü açıkladı. Diyarbakır'da da hastane sorununun çözülmeye çalışıldığını duyurdu.