İl il imsak ve sahur saatleri: Regaip Kandili imsak ezanı saat kaçta okunacak? 27 Şubat namaz vakitleri…

Üç aylar başladı ve İslam dünyası üç ayları ibadetlere ağırlık vererek geçiriyor. Haberimizden il il namaz vakitlerini öğrenebilirsiniz. Peki Regaip Kandili’nde sahur kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il namaz saatleri…

İL İL NAMAZ SAATLERİ

İMSAK EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İbadetlerini gerçekleştirecek olanlar imsak ezanı saat kaçta okunuyor sorusunun yanıtını arıyor. Haberimizden Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm illerin namaz ve ezan saatlerini öğrenebilirsiniz.

İstanbul: 06:11

Ankara: 05:56

İzmir: 06:20

Bursa: 06:11

Edirne: 06:21

Eskişehir: 06:06

KANDİLLERDE NASIL İBADET ETMEK GEREKİR?

1-Tövbe: İnsan hata eden, ama hatasında ısrar etmeyen bir varlıktır. Hatalı kulların en hayırlısı; tövbe edip hatasını ve günahı terk edenlerdir.

2-Günlük olarak 5 vakit namazı düzenli olarak kılmalıyız. Bu aylarda mümkün olduğu kadar daha çok vakitte camiye gitmeli ve namazlarımızı mutlaka cemaatle camide kılmalıyız.

3-Günlük olarak az da olsa Kuran okumalıyız. Çünkü bir süre sonra Kur’an ayı, Ramazan gelecektir.

4-Her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya ve nefsimizi temizlemeye çalışalım. (İki gün tutamayanlar en azından her hafta Pazartesi günleri oruç tutsun.)

5-Günlük olarak belirli zikir ve tesbihlerimiz olmalı. Mesela,

-100 kere Estağfirullah,

-100 kere La ilahe illallah (100. de Lailahe illallah, Muhammed Rasulullah),

-100 kere Allah, Allah diyelim,

-100 kere Allahümme Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed,

-100 kere de İhlas suresi (Qul hüvallahü ehad). Toplam 500 zikir en azından günlük tesbih ve zikrimiz olsun.

6-Bu aylarda fakirlere ve yoksullara biraz daha fazla yardım ve infak edelim.

7-Ahlaki konularda daha dikkatli olmalıyız. Yalandan, gıybetten, dedikodudan ve iftiradan sakınmalı, dilimizi temiz ve güzel şeylere alıştırmalıyız. Dilimizde zikir ve şükür olmalı.. Ya hayır konuşmalıyız yada susmalıyız.

8-Yapabilirsek camide haftada bir veya bir kaç gün; iki vakit arası (öğle ile ikindi veya akşam ile yatsı arası) İtikafa girelim. Kur’an okuyalım, zikir ve evradımızı orada yapalım, ayrıca camide kendimize, ailemize, bütün İslam alemine ve dünyadaki bütün masum insanlara dua edelim. Allah bizi ve onları her türlü tehlikeden, musibetten ve felaketten korusun.