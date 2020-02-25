İl il namaz vakitleri: 3 aylarda iftar saat kaçta?

Üç aylarda ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar namaz vakitlerini araştırıyor. Kandilde oruç tutacak vatandaşlar iftar saat kaçta merak ediyor. Haberimizden il il namaz vakitlerini öğrenebilirsiniz. Peki 25 Şubat’ta oruç kaçta açılacak, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il namaz saatleri…

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İbadetlerini gerçekleştirecek olanlar akşam ezanı saat kaçta okunuyor sorusunun yanıtını arıyor. Haberimizden Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm illerin cuma namaz ve ezan saatlerini öğrenebilirsiniz.

İstanbul: 18:56

Ankara: 18:42

İzmir: 19:06

Bursa: 18:56

Edirne: 19:05

Eskişehir: 18:51

TANSİYON HASTALARI ORUÇ TUTMAMALI

Toplumun yüzde 30'unun tansiyonu yüksektir. Hipertansiyon, dünyada en çok ölüme yol açan ve önlenebilir bir hastalıktır. Bir veya iki ilaç kullanarak tansiyonu kontrol altına alınan hastalar doktorlarına danışarak oruç tutabilirler. Dirençli hipertansiyon hastalarının ise oruç tutması sakıncalıdır. Bu tür hastalar günde 3-4 kez ve birden fazla ilaç almak zorundadır. Oruç tutmaya bağlı kan şekeri düşmesi hipertansiyonu daha da tetikleyebilir ve hipertansiyon krizine yol açabilir. Hipertansiyon hastaları susuz kalmamalı çünkü susuzluğa bağlı olarak hastalar adrenalin, noradrenalin, kortizol gibi hormonların seviyeleri yükselirse krize girebilirler.