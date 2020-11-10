İl sağlık müdürü: 2 ilçede korkunç rakamlara ulaştık

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, İl Genel Meclisi’nde devam eden İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı tahmini bütçe görüşmelerinde kurumu adına sunum yaptı.

Sunumunda kentteki corona virüsü salgını sürecini anlatan Dr. Mehmet Karakaya, kentte COVID-19 vaka sayısının önceki aylara göre çok yüksek olduğunu belirterek salgının aile içi yayılımının daha fazla olduğunu söyledi.

“100 POZİTİF VAKANIN 30’UNUN SOYİSMİ AYNI”

Karakaya, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün örneğin 100 pozitif vaka varsa bunun 30 tanesinin soyismi aynı. Bu da gösteriyor ki çarşı, pazar, sokakta kurallara uyuyoruz ama amcaya, dedeye, teyzeye gittiğimiz zaman sosyal mesafe yok.

* Çekirdek aile için bir şey demiyorum, çekirdek ailede çocukla aynı evde yaşayan için bir şey yapamayız ama akraba ziyaretleri ve misafirlikte kesinlikle ikram olmayacak ve maskeler çıkmayacak.

* Bu durum kamu kurum ve kuruluşlarda da geçerli. Kamu kurum ve kuruluşlara HES kodu olmadan girilemeyecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Bu kararları almamız ve hızı düşürmemiz gerekiyor.

“2 İLÇEDE KORKUNÇ RAKAMLARA ULAŞTIK”

Keçiborlu ve Gelendost ilçelerinde son 10 günde korkunç rakamlara ulaşıldığını ifade eden Dr. Karakaya, şunları söyledi:

* Ulaşmamızın sebebi Keçiborlu'da gün, mevlit yapılmış. Gelendost'ta asker uğurlaması ve yemeği yapılmış.

* İnanamadığınız sayılara ulaşıyoruz. 3,5 değil de 10, 30, 100, 150 sayılarına ulaştık.

* İl genel meclisi üyelerimiz bu tür faaliyetleri duyarlarsa kolluk kuvvetlerine haber versinler. İhbar etmezsek vebal altında kalırız.

“YÜZDE 90’IN ÜZERİNDE EVDE KONTROL ETTİK”

COVID-19 salgınıyla ilgili aşı çalışmalarının sürdüğünü belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, pozitif vakaların yüzde 90'un üzerinde evde kontrol edildiğini kaydetti.

Karakaya, şöyle konuştu:

* Ben şunu gördüm pozitif geçti, şu da oldu pozitif geçti dememek lazım. Siz iyi geçiriyorsunuz ama teyzeniz daha kötü geçirebiliyor.

* O yüzden herkesin korunması ve herkesin birbirine pozitifmiş gibi davranması gerekiyor. Ben daha önce pozitif oldum, tekrar olmam gibi bir şey yok, böyle bir çalışma da yok. O yüzden kurallara uymamız gerekiyor. İHA