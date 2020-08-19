İl Sağlık Müdürü duyurdu: Karantinada olması gereken 43 kişi evde bulunamadı, bir aile düğüne gitti

Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç, filyasyon ve mobil denetim ekipleriyle corona virüsüne karşı yoğun şekilde mücadele ettiklerini belirterek, covid-19 testi pozitif çıkan ve evde karantinaya alınan vatandaşları kontrol ederek gerekli sağlık ve ilaç kontrollerini yaptıklarını söyledi. Ancak bazı vatandaşların kurallara uymadığını ifade eden Oruç, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

KARANTİNADAYKEN DÜĞÜNE GİTMİŞLER

İl genelinde karantina altında bulunan vatandaşların yaşadığı 662 evi kontrol ettiklerini dile getiren Oruç, izolasyon kurallarına uymayan 43 kişi tespit ettiklerini söyledi.

Mobil denetim ekipleri evde izolasyonda olması gerekenler ve evde tedavisi devam etmesi gerekenleri ziyaret ettiğini hatırlatan Oruç, şunları söyledi:

* İlaçları veriyorlar ve aynı zamanda evdeler mi değiller mi bunları kontrol ediyorlar. Yaptığımız denetimlerde gördük ki 662 haneyi ziyarete gittik ve bu haneler içerisinde yaklaşık 43 kişinin izolasyona uymadığını gördük.

Bunlar içerisinde bir ailenin düğüne gittiğini öğrendik. Bu gerçekten hayret vericiydi ve gerekli yasal işlemleri başlattık. Başka bir kişi de izolasyonda olması gerekirken restoranda yemek yediğini öğrendik.

DÜĞÜNLERE DİKKAT ÇEKTİ

Son günlerde virüsün en çok düğün, nişan, mevlit gibi toplu etkinliklerde yayılma gösterdiğini kaydeden Müdür Oruç, şöyle konuştu:

* İnsanlarımız sanki düğünlerde virüs bulaşmaz zannediyor. Düğünlerde her türlü kuralı yok sayarak eğleniyoruz. Virüs yayılımının büyük bir kısmı da bu nedenle düğünler yüzünden oluyor.

* Eğer gitmeleri gerekiyorsa, en kısa zamanda oradan ayrılmalarını istiyoruz. Düğünler ve kalabalık yerler bulaşıcı kaynaklardır. Bir de aile içinde yayılma var.

* Genellikle aileler bizim yakınlarımızdan bulaş olmaz gibi yanlış algı içerisindeler. Yemekler, toplu eğlenceler düzenliyorlar. Bu umursamazlığa artık bir dur dememiz lazım. Dur demezsek yolun sonu yasakların geri gelmesi olacaktır. Herkesin kendi ailesini korusun.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, vatandaşlardan kurallara uymayanları, her gün 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren Covid-19 Şikâyet ve İhbar Hattının 0(362) 311 25 21-22-24 nolu telefonlarına bildirmelerini istedi.