İl sağlık Müdürü, hıfzıssıhha kararını da hiçe saymış!

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 25.08.2020'de Vali Ali İhsan Su başkanlığında, İçişleri Bakanlığı'nın 13677 sayılı “Covid-19 Ek Tedbirler” konulu genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı. Vali Su, İl Sağlık Müdürü Bahçacı ve diğer 8 kurum temsilcisinin de katıldığı toplantıda görüşülen konularla ilgili 2020 / 83 numaralı karar imza altına alınarak açıklandı.

İKRAMIN DURDURULMASI KARARI VERİLMİŞ

İçişleri Bakanlığı'nın 24.06.2020 tarih ve 10116 sayılı Genelgesinde, salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin tüm illerimizde, mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, İçişleri Bakanlığının 07.07.2020 tarih ve 10888 sayılı Genelgesiyle de köyler ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi istendiği hatırlatıldı.

DURDURMA KARARINA UYMADI

Yine aynı bakanlığın 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı genelgesinde, salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceğini vurgulanan ve oy birliği ile alınan kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 13677 sayılı Covid-19 Ek Tedbirler adlı Genelgesi de dikkate alınarak 26.08.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına”

İŞTE YENİ YAZIŞMA

Müdür Sinan Bahçacı'nın skandallar zincirine imza attığı etkinlikle ilgili Kamu Hastaneleri WhatsApp Grubu’ndan yapılan yazışmalarından sonra bu kez Toros Devlet Hastanesi personelinin yazışmaları ortaya çıktı.

Toros İdare Yönetim WhatsApp Grubu'nun 31 Ağustos 2020 10.48'de yapılan ve Başhekim Güntekin Çalışkan'ın grup yazışmasındaki davetle ilgili, “İyi haftalar arkadaşlar. Yarın akşam müdür bey yemek verecek.(Oğlunun düğünü nedeniyle) Hızlı bir şekilde hastanemizden katılacak idareci sayısı bildirirseniz, başhekim, başhekim yardımcısı, müdür, müdür yardımcıları dahil” ifadelerine yer verildi.