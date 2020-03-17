İlahiyatçı Demircan’dan tepki çeken sözler! Corona salgınını öyle şeylere bağladı ki…

Habertürk TV’de Veyis Ateş’in sunduğu corona virüsün ve salgın hastalıklarının tartışıldığı bir programa davet edilen ilahiyatçı Ali Rıza Demircan’ın canlı yayında yaptığı açıklamalar tepki çekti.

Demircan’ın “Zina, evlilik dışı ilişki, eşcinsellik, evlilik hayatında anal ilişki ve regl döneminde ilişki. Bu yasaklar rahim olan rabbimizin koyduğu yasaklardır. Bu yasaklara riayet ederseniz pek çok hastalığın önlemini henüz daha oluşmadan almış olursunuz” sözleri bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu.

Corona virüsü salgını nedeniyle teyakkuz halinde olan Türkiye’de alınması gereken tedbirlerin vatandaşlara anlatılması gerekirken, konunun uzmanı olmayan bir ilahiyatçının sözleri ekran başındaki milyonlarca insanı kızdırdı.

HABER SPİKERİ ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkiler üzerine, Ali Rıza Demircan’ın programa davet eden Habertürk Ana Haber spikeri Veyis Ateş, sosyal medya hesabından özür diledi:

“Bu akşam Habertürk TV Ana Haber'de ağırladığım A.R.Demircan'ın açıklamaları haklı tepkilere sebep olmuştur. Programda kamuoyunun gündemindeki umre ve cuma ve vakit namazı konuşulacağı konusunda anlaşılmış olmasına rağmen konuğun canlı yayında mevzuyu toplumu ayrıştıran konulara getirmesinden ve yayın ilkelerimizle bağdaşmayan nitelikte beyanlarda bulunmasından ve buna yayın esnasında gereken tepkinin gösterilememesinden dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim.”