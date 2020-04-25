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İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu corona virüsüne yakalandı

Kanal 7 ekranlarında yaptığı sohbetler ve geçmiş ramazanlarda iftarda yaptığı dualarla bilinen ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu, corana virüsüne yakalandı.

08:35 -
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İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu corona virüsüne yakalandı

Ömer Döngeloğlu, 21 Nisan’da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı: “Selamün aleyküm arkadaşlar kişisel youtube kanalımızdan inşaallah Ramazanı şerifte canlı yayınla sohbetler yapmayı düşünüyorum.”

Ancak Döngeloğlu’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi’nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

”HAFİF SEVİYEDEN GEÇİRİYOR”

Yapımcı Niyazi Gedik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hocamız Ömer Döngeloğlu hafif seviyede corona hastalığı geçirmekte olup hastanede tedavi görmektedir. Özellikle yazdığı mesajı sizlerle paylaşıyorum ki bunun dışında haberlere itibar edilmesin. Hocamıza ve tüm hastalarımıza dua edelim” dedi.

Gedik, yanlış anlamalar olmaması için de Döngeloğlu ile aralarında geçen yazışmanın fotoğrafını da yayımladı.

Başakşehir canlı Corona kanal 7 sosyal medya YouTube
Son güncelleme: 08:43 25.04.2020
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