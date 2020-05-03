İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti

İstanbul’un Başakşehir İlçesi’ndeki bir hastanede yeni tip corona virüsü tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu yaşamını yitirdi.

Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan Döngeloğlu'na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu.

Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Döngeloğlu'nun vefatı nedeniyle oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Döngeloğlu'nun ölümü üzerine şu başsağlığı mesajını paylaştı:

Koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah'tan rahmet, keder-dîde ailesine başsağlığı diliyorum.

* Mekanı cennet olsun. Koronavrüsten vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

* Paniğe ve rehavete kapılmadan tedbirleri uygulayalım.