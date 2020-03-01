İlayda, ona hayat verecek donörü arıyor

Karşıyaka ilçesinde oturan İlayda Hacıoğlu Gürleyen (28), geçen yıl 4 Ağustos’ta çocukluk aşkı Ali Kaan Gürleyen (28) ile evlendi. Evlendikten sonra eşiyle birlikte Soma’ya yerleşen İlayda’ya lenfoma kanseri teşhisi konuldu.

Çift yumurta ikizinin verdiği örnek uyumlu çıkmayınca İlayda’nın eşi ve ailesi, kök hücre aramaktan vazgeçmedi. Eşi destek olmak için saçlarını kazıttı. Doktoru, her kürü 97 saat süren kemoterapinin 3’üncü kürünü tamamlayan Gürleyen’e, uyumlu donör bulunursa, 4’üncü kürden sonra nakil olabileceğini söyledi.

Uygun kök hücrenin bir an önce bulunmasını isteyen aile, önce Soma’da Kızılay aracılığıyla düzenledikleri kan bağışı kampanyayla 750 kişiden kök hücre bağışı topladı. Daha sonra Karşıyaka Spor Kulübü taraftarlarının da destekleri ile Karşıyaka’da bir kan bağış aracı ile kampanyaya devam etti.

İlayda ve eşinin düğün fotoğraflarının olduğu pankartlar Karşıyaka sokaklarına asıldı. Hastalığı yenebileceğine inanan İlayda, kendisi ve tüm hastalar için İzmirlileri kök hücre bağışı yapmaya çağırdı.

“NEDEN BEN DEMESİNLER”

Lenfoma kanserinin yaygın olduğunu hasta olduğunda anladığını anlatan İlayda Hacıoğlu Gürleyen

* İlk öğrendiğimden beri gelip geçecek diye düşündüm. Kendimi yıkmadım. Hep güçlü durdum ve hiç düşmedim. Kan değerlerim hep iyiye gitti. Çok kısa sürede hastalığın sonuna yaklaştım. Hastalığı yenme derecesine geldim.

TAM UYUM ARAYIŞI

* Kök hücre nakli olabilmem için çok donör ihtiyacımız var. Herkesi donör olmaya davet ediyorum. Benim ailemden tam uyum çıkmadı. İkizim var, çift yumurta ikizi olduğu için o da uyumlu çıkmadı. Çift yumurta olunca tıpta kardeş olarak adlandırılıyoruz. O yüzden uyumsuzdu. Dayım yarı uyumlu çıktı ama biz tam uyum arıyoruz.

* Bu kampanyayı aslında sadece benim için değil tüm hastalar için yapmaya karar verdik. Umarım herkese hayırlı olur, ben haricinde birçok hastaya da umut oluruz. Kanser çağımızın hastalığı artık, herkesi bulabiliyor. İnsanlar bu hastalığı duyduklarında ‘Neden ben?’ demesinler. ‘Ben iyi olacağım, hasta değilim, geçecek’ diye düşünmek gerekiyor.

EŞE BÜYÜK DESTEK

Eşinin hep yanında olduğunu söyleyen Ali Kaan Gürleyen ise şunları ifade etti:

* Ben İlayda’ya ‘hastalığı sen yeneceksin, beyninde bitirdikten sonra geri kalan işler bana ait, sen onları düşünme’ dedim. Her zaman yanında oldum. O bana ‘Saçımızı kazıtıyor muyuz?’ dediğinde hemen kazıttık. İlaçların ağır olduğundan bahsetmişlerdi ama bize ağır gelmeyeceğini söyledim ona.

KORKMAYIN ÇAĞRISI

* Biz bunu bir şekilde atlatacağız. Çok şükür şu an güzel gidiyoruz. Umarım kök hücre de bulunduğu zaman tedavimiz sonuçlanacak. Umarım bu kampanya başkalarına da umut olur. Hep birbirimize motivasyon veriyoruz, güle oynaya devam ettik.

* Hiç yılmadık, bu hastalığı duyanların da hiç korkmasını istemiyoruz. Kelimenin bir ağırlığı var ama o kelimenin ağırlığının altında kalmasınlar. Önce kendini motive ettikten sonra bu hastalık çok rahat yeniliyor.

3 TÜP KAN BİR HAYAT

Hastalığın tanısı ilk konulduğunda çok üzüldüğünü söyleyen anne Seval Hacıoğlu (49) ise “Bugün benim başıma gelen yarın sizin başınıza da gelebilir. Bu yüzden lütfen duyarlı davranalım. Kök hücre bağışı hayat kurtarıyor. 3 tüp kan bir hayat. Bunu mutlaka yapmalarını istiyorum” diye konuştu.