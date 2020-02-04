İlber Ortaylı’dan ‘beton faciası’ eleştirisi!

Kahramanmaraş'a 1966 yılında geldiğini ve o dönemde şehrin siluetinin mütevazi bir yapıda olduğunu söyleyen Ortaylı, her yerde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da betonlaşmanın olduğunu söyledi.

AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile birlikte şehri gezen Ortaylı, yapılarda betonlaşmanın ortadan kalkması gerektiğini savundu ve şöyle konuştu:

* Ben 1966 yılında geldim Kahramanmaraş’a. Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine gazeteci ve eşinin mihmandarlığını yaptım.

* O zamanlar tabi, biraz toz ve toprak içinde mütevazi bir hallice Anadolu şehriydi ve nüfusu 30 bindi. O dönemde çarşı daha otantikti, şehrin içinde bir takım konaklar evler ve dar sokaklar vardı ve resim gibiydi.

* Civar daha yeşildi ve bağlar bahçeler vardı. Şimdi tabi betonlaşma kaçınılmaz. Bilmiyorum bizim bu memleketin üzerinden beton faciası ne zaman kalkar. Şehirlerin nüfusunda oynama olacak. O zamanlar fakirler de mütevaziydi ve bugün Maraş zengin bir şehir.