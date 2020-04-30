İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden tepki çeken uygulama

Corona virüsüyle mücadele kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını yerine getirme amacıyla valilik ve kaymakamlıklar tarafından kurulan ‘Vefa Sosyal Destek’ grubuna Ordu’nun Gölköy ilçesinde 20 okul müdürü de katıldı.

Günlerce kapı kapı dolaşarak devletin yaptığı yardımları vatandaşlara ulaştıran müdürlerden sadece bir tanesine İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Öztürk tarafından başarı belgesi verildiği iddia edildi. Müdür Öztürk’ün bu tutumu ise tepkiyle karşılandı.

“DİĞER MÜDÜRLERİN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSIN?”

Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan ancak başarı belgesine layık görülmeyen diğer müdürlerinde tepki gösterdiği uygulamaya, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geydan’da isyan etti.

Geylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Ordu Gölköy'de Vefa Grubunda 20 okul müdürümüz gönüllü olarak görev alıyor. İhtiyacı olanların hizmetine koşturuyorlar. Hepsinden Allah razı olsun.

* İlçe Milli Eğitim Müdürü ise Vefa Grubu'nda sadece bir kişiye başarı belgesi veriyor. Gerekçesi sorulduğunda da ilginç şekilde, kişinin yönetici atama sürecinde EK-1 puanına ihtiyacı olduğunu söylüyor.

* Peki kim bu çok başarılı arkadaş? Bir sendikanın ilçe temsilcisi! Şaşırdık mı? Tabii ki hayır!

* Bu sayın ilçe müdürümüze sormak isterim; şu mübarek günlerde dahi ayrımcılık yapmayı nasıl hazmediyorsunuz? Ya da vefa grubunda görev alan diğer okul müdürlerimizin yüzüne bakarken hiç mi yüzünüz kızarmayacak?