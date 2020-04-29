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İlçede corona alarmı! 2 apartman karantinaya alındı

Manisa’nın Soma ilçesinde iki apartman corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakıllı Mahallesi'nde 15 Nisan’da başlatılan ve bugün sona ermesi beklenen karantina süresi 5 Mayıs’a kadar uzatıldı.

21:02 -
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İlçede corona alarmı! 2 apartman karantinaya alındı

Manisa Valiliği, corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan karantina uygulamalarına devam ediyor. Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*İlimiz Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Zeytin Sokak No:13 ve İnönü Mahallesi Kutup Sokak No:11 adreslerinde bulunan 2 apartmanda 29.04.2020 tarihi itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.04.2020 tarihli ve 2020/29 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır.

*Ayrıca ilimiz Alaşehir ilçesi Caberfakıllı Mahallesi’nde 15.04.2020 tarihi itibariyle başlatılan 14 günlük karantina uygulaması İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile 05.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İHA

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