İlçede corona alarmı! 2 apartman karantinaya alındı

Manisa Valiliği, corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan karantina uygulamalarına devam ediyor. Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
*İlimiz Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Zeytin Sokak No:13 ve İnönü Mahallesi Kutup Sokak No:11 adreslerinde bulunan 2 apartmanda 29.04.2020 tarihi itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.04.2020 tarihli ve 2020/29 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır.
*Ayrıca ilimiz Alaşehir ilçesi Caberfakıllı Mahallesi’nde 15.04.2020 tarihi itibariyle başlatılan 14 günlük karantina uygulaması İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile 05.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İHA