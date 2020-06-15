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İlçede vaka sayısı arttı, esnaf karar aldı: İş yerleri 10 gün açılmayacak!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnaf, corona virüsünün yayılımını engellemek amacıyla iş yerlerini gönüllü olarak 10 gün kapatma kararı aldı. Esnaf Fettah Cıvıldak, "Koronavirüsün yayılmaması için kapatmalıyız. Başka kimse acı çekmesin. Herkesi gönüllü olarak dükkanlarını kapatmaları için davet ediyorum" dedi.

19:59 -
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Cizre’de son günlerde artan corona virüsü vakalarının önüne geçmek amacıyla ilçe esnafı, sosyal medyada bir araya geldi.

Esnaf, ilçede salgını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle iş yerlerini kapalı tutma kararı aldı. Bugün başlayan uygulamayla Cizre ilçesinde çok sayıda iş yerinin açılmadığı gözlendi.

Sosyal medyada başlatılan uygulamaya vatandaşların da evden çıkmayarak destek verdiğini söyleyen Dağkapı Mahallesi Muhtarı Cafer Ebret, “Koronavirüsün ilçemizde yayılmaması için esnafımız 10 gün boyunca iş yerlerini kapatma kararı aldı. Vatandaşlarımız da gönüllü olarak evden çıkmama kararı aldı” dedi.

FOTO: DHA

“VİRÜSÜN YAYILMAMASI İÇİN KAPATMALIYIZ”

21 yıldır kahvehane işleten Fettah Cıvıldak, salgının yayılımını önlemek amacıyla iş yerini 10 gün boyunca açmayacağını belirterek şunları söyledi:

* Cizre halkı olarak bu kararı verdik. İnsanlarımızın sağlık ve sıhhati için dükkanlarımızı gönüllü olarak 10 gün kapatmalıyız.

* Koronavirüsün yayılmaması için kapatmalıyız. Başka kimse acı çekmesin. Herkesi gönüllü olarak dükkanlarını kapatmaları için davet ediyorum.

“ESNAF OLARAK BÖYLE BİR KARAR ALDIK”

Esnaf Abdulaziz Bilge ise şöyle konuştu:

* Koronavirüs halk arasında etkileşimden dolayı artmaya başladı.

* Bu etkileşimi en aza indirmek için bir esnaf olarak kendimizce böyle bir karar aldık.

* Çünkü biz de risk altındayız. Bu riski azaltmak için dükkanlarımızı belli bir süre kapatma kararı aldık. DHA

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Son güncelleme: 20:03 15.06.2020
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