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İlde 13 gün sonra yeni corona vakası tespit edildi! Kritik uyarı

Karabük'te 13 gün aradan sonra yeni Covid-19 vakası tespit edildi. İl sağlık müdürlüğünden yapılan açıklamada, "8 gün önce İstanbul'dan ilimize gelen ve ev karantinasında olan bir vatandaşımızın yapılan test sonucu pozitif çıktı" ifadeleri kullanıldı.

19:53 -
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İlde 13 gün sonra yeni corona vakası tespit edildi! Kritik uyarı

İldeki yeni vakaları Karabük Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*13 gün aradan sonra ilimizde yeni vaka görüldü. 8 gün önce İstanbul’dan ilimize gelen ve ev karantinasında olan bir vatandaşımızın yapılan test sonucu pozitif çıktı.

“TEDBİRLERE UYALIM”

*Bu durum özellikle diğer illerden ilimize gelen vatandaşlarımızın ve onların yakınlarının ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Lütfen rehavete kapılmayalım ve alınan tedbir kararlarına uymaya devam edelim.

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu 4 Mayıs’ta il dışından Karabük’e gelecek olanların 14 günlük karantinaya alınacağını duyurmuştu. İHA

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