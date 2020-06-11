Validen korkutan açıklama: Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı

Bir gazeteye açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canpolat,normalleşme süreci içerisinde vaka sayılarının korkutucu boyuta ulaştığını açıkladı.

”RAKAMLAR BENİ KORKUTTU”

Vali Canpolat, “Normalleşiyoruz, iyiye gidiyoruz ama şu mesajı vermek istiyorum. Önceki günkü rakamlar beni korkuttu. Sayı vermemeyim ama bir önceki güne oranla pozitif vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı. Bu vakaların yüzde 50’si de Yıldırım’da. Yıldırım dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.

Corona virüsü ile mücadelede bundan sonraki dönemin vatandaşların gayretine bağlı olduğunu dile getiren Canbolat “Normalleşme sürecinin etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz ama kurallara uymamız gerekiyor. Birbirimizi uyarmalıyız. İnsanlar kendi sağlığını düşünmüyorsa bile toplumun ve muhatap olduğu kişilerin sağlığından sorumlu. Bu bir vebal” şeklinde konuştu.

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