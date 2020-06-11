Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Validen korkutan açıklama: Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı

Bursa Valisi Yakup Canpolat, normalleşme süreci ile kentte corona virüsü vaka sayısında yüzde 50 oranında artış olduğunu belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Halil ATAŞ
13:58 -
Haberler Gündem
Validen korkutan açıklama: Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı

Bir gazeteye açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canpolat,normalleşme süreci içerisinde vaka sayılarının korkutucu boyuta ulaştığını açıkladı.

”RAKAMLAR BENİ KORKUTTU”

Vali Canpolat, “Normalleşiyoruz, iyiye gidiyoruz ama şu mesajı vermek istiyorum. Önceki günkü rakamlar beni korkuttu. Sayı vermemeyim ama bir önceki güne oranla pozitif vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı. Bu vakaların yüzde 50’si de Yıldırım’da. Yıldırım dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.

Corona virüsü ile mücadelede bundan sonraki dönemin vatandaşların gayretine bağlı olduğunu dile getiren Canbolat “Normalleşme sürecinin etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz ama kurallara uymamız gerekiyor. Birbirimizi uyarmalıyız. İnsanlar kendi sağlığını düşünmüyorsa bile toplumun ve muhatap olduğu kişilerin sağlığından sorumlu. Bu bir vebal” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERBilim Kurulu Üyesi Kara: Asemptomatik taşıyıcılar, corona bulaştırıyorBilim Kurulu Üyesi Kara: Asemptomatik taşıyıcılar, corona bulaştırıyor İLGİLİ HABERSon 10 günde vaka sayısı artışa geçti! Validen kritik uyarıSon 10 günde vaka sayısı artışa geçti! Validen kritik uyarı İLGİLİ HABERDiyarbakır'da ikinci dalga endişesi! ''Vaka sayısına yetişemiyoruz''Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! ''Vaka sayısına yetişemiyoruz''

 

Bursa Corona
Son güncelleme: 14:13 11.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more